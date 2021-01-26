Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Госдума одобрила проект о вычете по НДФЛ при тратах на спорт 

RT на русском 4 часа назад
Госдума одобрила налоговый вычет за фитнес
Фото: ТАСС
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги.
В случае окончательного принятия закона такой вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включённых в соответствующий список.
Его сформирует Минспорта на основании данных, которые предоставят регионы.
Отмечается, что вычет будет предоставляться в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.
Видео дня. Умные счетчики могут оказаться вне закона
RT на русском: последние новости
В АТОР оценили рост цен на отдых в России В АТОР оценили рост цен на отдых в России Россияне рассказали, сколько в месяц им нужно денег для счастья Россияне рассказали, сколько в месяц им нужно денег для счастья В Татарстане снизилось число выданных кредитных карт в 2020 году В Татарстане снизилось число выданных кредитных карт в 2020 году
Личный счет , Минспорта , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение