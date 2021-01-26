Цены за «коммуналку» возмутили украинцев

Жители Украины возмутились после получения первых в 2021 году платежных документов за услуги ЖКХ, сообщил телеканал "1+1"

"Если мы, молодые, еще можем заплатить, заработать что-то, то бабушка уже, допустим, не может", — сказала в эфире жительница страны.

Одного из украинцев, работающего дворником, также взволновала ситуация с ростом цен, так как, по его словам, зарплаты при этом не повышаются.

"Я в шоке с платежек. Я мать-одиночка, одна с ребенком", — посетовала другая жительница страны.

Еще одну женщину, опрошенную телеканалом, также удивили новые тарифы.

"За одну комнату — две с половиной тысячи (около 6,7 тысячи рублей. — Прим. ред.)? Реально? Я не знаю, куда правительство вообще смотрит", — возмутилась она.

На Украине с 1 января подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В разных областях страны уже прошли протестные акции из-за повышения тарифов.