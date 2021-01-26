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Эксперт назвал реальный курс доллара в 24 рубля 

Вероника Полынина 5 часов назад
Эксперт назвал реальный курс доллара в 24 рубля
Фото: РИА Новости
Курс российского рубля искусственно занижен в интересах крупного бизнеса и экспортеров сырья. Такие мнение высказал в эфире НСН член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский.
По словам экономиста, биржевой курс рубля не имеет никакого отношения к его покупательской способности. Согласно паритету покупательской способности, курс доллара должен составлять 24-27 рублей.

«Да, курс российского рубля занижен. Он занижен искусственно, потому что это в интересах российской власти и главных бенефициаров ее экономической политики — крупного бизнеса, олигархов, экспортеров сырья. Им это нужно, чтобы в условиях многолетней стагнации и деградации экономики, дефицита инвестиций оставаться при деньгах и получать прибыли. Таким образом они минимизируют расходы на персонал, налоги и так далее», — объяснил Жуковский.

Он считает, что в условиях, когда экономика страны не растет с 2008 года, долгосрочное укрепление рубля невозможно. Временно курс российской валюты может достичь 68 рублей за доллар, однако скорее всего его ждет дальнейшее снижение.

«Поэтому я не исключаю, что мы увидим и 80, и даже 90 рублей за доллар. А может, он и ниже упадет, если будут введены новые санкции, ограничения на покупку российского госдолга», — заключил эксперт.

Ранее, как писал «Рамблер», аналитики «Росбанка» спрогнозировали, что в первом квартале 2021 года курс доллара составит 72 рубля, во втором российская национальная валюта достигнет 69,5 рубля за доллар, в третьем — 68,5 рубля, а к концу года 68 рублей. При этом, согласно прогнозу Росбанка, инфляция в России по итогам текущего года снизится до 3,8%, а темпы экономического роста будут ниже официального прогноза и составят 2,7%.
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Комментарии 2
Личный счет , Владислав Жуковский , Росбанк
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