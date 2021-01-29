Пенсионеры получат дополнительные выплаты

Российских пенсионеров ждут дополнительные выплаты в 2021 году. Депутаты и сенаторы перечислили, кто может получить деньги.

«У нас с 1 февраля действующим законодательством предусмотрена индексация ежемесячных выплат льготникам. Это инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, вдовы погибших, участники и инвалиды ВОВ и другие. Есть ряд категорий граждан, которые вместо льгот получают ежемесячные выплаты. Эти выплаты ежегодно индексируются на уровень инфляции прошлого года», — рассказала заместитель председателя Комитета по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, при рассмотрении закона о бюджете предполагалось, что инфляция составит 3,8%, а на деле она составила 4,9%. Сейчас денежные выплаты повысят именно на этот фактический уровень. Парламентарии высказались и по поводу возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.

Руководитель фракции «Партия Роста» в заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева заявила, что речь о возвращении индексации идет уже давно, ведь прибавка к пенсии была бы хороших подспорьем для работающих граждан, пишет «Федеральное агентство новостей».

Первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг отметил, что есть проблема и с индексацией пенсий неработающим пенсионерам — выплаты индексируются не в полном объеме. К примеру, в 2016 году была недоплата в 8%, когда вместо индексации в 12,8% проиндексировали только на 4%. Тогда недоплата составила 1100 рублей в месяц, эта сумма не выплачивалась в течение пяти лет.

«Получается, что недоплата за пять лет у неработающих пенсионеров составляет 69 тыс. рублей, а у работающих и того больше — 179 тыс. рублей. Это те суммы, которые государство не доплатило гражданину, получающему среднюю пенсию», — заявил Гартунг.