Бывшим летчикам сделают перерасчет пенсии

Размер пенсионных выплат в феврале будет пересчитан для бывших летчиков и работников угольной промышленности. Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд России сообщает телеканал «360».

В ПФР отметили, что размер доплаты бывшим летчикам и шахтерам пересматривается ежеквартально и начисляется из средств, поступивших от работодателей.

«Размер доплаты к пенсии с указанных сроков может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения», — подчеркнули в ПФР.

Кроме того, по данным фонда, итоговая сумма зависит от стажа пенсионера и от количества пенсионных коэффициентов.