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Часть российских пенсионеров получит перерасчет 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Бывшим летчикам сделают перерасчет пенсии
Фото: РИА Новости
Размер пенсионных выплат в феврале будет пересчитан для бывших летчиков и работников угольной промышленности. Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд России сообщает телеканал «360».
В ПФР отметили, что размер доплаты бывшим летчикам и шахтерам пересматривается ежеквартально и начисляется из средств, поступивших от работодателей.

«Размер доплаты к пенсии с указанных сроков может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения», — подчеркнули в ПФР.

Кроме того, по данным фонда, итоговая сумма зависит от стажа пенсионера и от количества пенсионных коэффициентов.
«Рамблер» писал, что ранее россияне приняли участие в опросе негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и назвали размер идеальной пенсии. Выяснилось, что медианный ежемесячный доход, который позволит российским пенсионерами чувствовать себя комфортно, составляет 45,6 тысячи рублей, что в три раза больше средней пенсии по стране.
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Комментарии
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , НПФ Сбербанка
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