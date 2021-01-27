Бывшим летчикам сделают перерасчет пенсии

Размер пенсионных выплат в феврале будет пересчитан для бывших летчиков и работников угольной промышленности. Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд России сообщает телеканал «360».
В ПФР отметили, что размер доплаты бывшим летчикам и шахтерам пересматривается ежеквартально и начисляется из средств, поступивших от работодателей.
«Размер доплаты к пенсии с указанных сроков может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения», — подчеркнули в ПФР.
Кроме того, по данным фонда, итоговая сумма зависит от стажа пенсионера и от количества пенсионных коэффициентов.
«Рамблер» писал, что ранее россияне приняли участие в опросе негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и назвали размер идеальной пенсии. Выяснилось, что медианный ежемесячный доход, который позволит российским пенсионерами чувствовать себя комфортно, составляет 45,6 тысячи рублей, что в три раза больше средней пенсии по стране.