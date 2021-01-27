В январе выросли цены на хлеб и гречку

В январе 2021 года эксперты зафиксировали рост цен на хлеб, масло, муку и гречку. По сравнению с январем прошлого года продукты заметно подорожали, сообщает «Коммерсант».

Исследование провели специалисты оператора фискальных данных «Платформы ОФД». Они заметили, что в январе вырос средний чек россиян при приобретении дарницкого хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки. По сравнению с декабрем стоимость продуктовой корзины увеличилась на 1,5-4%. Подешевел только сахар — на 4%.

Если сравнивать цены на указанные товары с январем 2020 года, то рост цен куда становится куда более ощутимым. Так, хлеб подорожал на 11,5%, масло — на 47%, мука — на 25%, гречка — на 26%. Сахарный песок несмотря на то, что за прошедший месяц упал в цене на 4%, в сравнении с январем 2020-го подорожал на 68%.

Как сообщал «Рамблер», в декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. Минпромторг Минсельхоз , крупнейшие российские ритейлеры и производители заключили соглашения о стабилизации стоимости масла и сахара. 20 января стало известно, что правительство намерено в случае резкого роста цен начать жестко регулировать стоимость зерна и макаронных изделий.

Экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой накануне предупредил, что в России госрегулирование цен может привести к дефициту продуктов питания и возвращению к карточкам. В пример он привел продуктовые карточки в СССР в конце 1980-х, подчеркнув, что такая же ситуация была и в ряде африканских и латиноамериканских стран, а также в государствах Восточной Европы в период социализма.