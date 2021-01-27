Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.22
91.15
90.27
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
56.07
+0.12 Золото
1846.56
–0.24 РТС
1422.95
+0.77
Динамика валют
EUR / USD
27.01
1.2157
+0.0050
20.01
1.2107
21.01

В России подорожали продукты 

Павел Тиунов 2 часа назад
В январе выросли цены на хлеб и гречку
Фото: ТАСС
В январе 2021 года эксперты зафиксировали рост цен на хлеб, масло, муку и гречку. По сравнению с январем прошлого года продукты заметно подорожали, сообщает «Коммерсант».
Исследование провели специалисты оператора фискальных данных «Платформы ОФД». Они заметили, что в январе вырос средний чек россиян при приобретении дарницкого хлеба, пшеничной муки, подсолнечного масла и гречки. По сравнению с декабрем стоимость продуктовой корзины увеличилась на 1,5-4%. Подешевел только сахар — на 4%.
ФНС начала контролировать цены на продукты
Если сравнивать цены на указанные товары с январем 2020 года, то рост цен куда становится куда более ощутимым. Так, хлеб подорожал на 11,5%, масло — на 47%, мука — на 25%, гречка — на 26%. Сахарный песок несмотря на то, что за прошедший месяц упал в цене на 4%, в сравнении с январем 2020-го подорожал на 68%.
Как сообщал «Рамблер», в декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители заключили соглашения о стабилизации стоимости масла и сахара. 20 января стало известно, что правительство намерено в случае резкого роста цен начать жестко регулировать стоимость зерна и макаронных изделий.
Экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой накануне предупредил, что в России госрегулирование цен может привести к дефициту продуктов питания и возвращению к карточкам. В пример он привел продуктовые карточки в СССР в конце 1980-х, подчеркнув, что такая же ситуация была и в ряде африканских и латиноамериканских стран, а также в государствах Восточной Европы в период социализма.
Видео дня. Россиян предупредили о риске дефицита товаров
Комментарии 3
Личный счет , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Минпромторг , Минсельхоз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение