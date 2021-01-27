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В России активизировались аферисты-брокеры 

Лера Букина 1 час назад
В России активизировались аферисты-брокеры
Фото: ТАСС
В последнее время в России наблюдается активизация со стороны мошенников, которые от имени известных брокеров предлагают гражданам открыть и пополнить инвестиционный счет, заявили РИА Новости представители крупнейших брокерских компаний.
В 2020 году число брокерских счетов инвесторов на Московской бирже увеличилось на 130% — примерно с 3,8 миллиона до 8,8 миллиона, что является рекордным показателем, рассказал руководитель управления развития клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрий Леснов. Неопытные инвесторы становятся целью мошенников.
Злоумышленники делают так, чтобы клиенты открывали счета в подставной компании и переводили средства под предлогом якобы очень высокой доходности «продуктов», которые данная компания представляет. Однако потом пропадают вместе с деньгами обманутых инвесторов, рассказал эксперт.
Рост активности злоумышленников наблюдает весь финансовый рынок, отметили в банке «Фридом Финанс».
Для того, чтобы общаться с клиентами, аферисты используют телефон и электронную почту, отметил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. По его словам, в ходе разговора инвесторам предлагается удаленно открыть инвестиционный счет. Так, клиент может получить ссылку на активацию аккаунта на телефон или по электронной почте, отметил Салыч. Он также указал на то, что в большинстве случаев платежное окно выглядит, как страница настоящих банков или брокеров. Далее клиент вводит данные карты для пополнения счета на определенную сумму, и эти деньги попадают к злоумышленникам вместе с данными банковской карты.
Для того чтобы избежать такой ситуации, руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов советует в первую очередь обращать внимание на компанию, с которой общается инвестор. У нее должен быть официальный сайт, на котором должны быть все данные о выданных лицензиях. Он также подчеркивает, что проверить действие лицензии можно на сайте ЦБ РФ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Лаборатория Касперского» зафиксировала волну рассылок фишинговых писем якобы от логистических компаний о задержке посылок. В них аферисты выманивают у жертв средства.
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Комментарии
Личный счет , Лаборатория Касперского , ФФИН Банк , Московская биржа , РИА Новости
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