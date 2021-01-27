Финансист рассказал о выгоде вложений в евро

Наряду с акциями технологических компаний и золотом, европейская валюта стала одной из наиболее доходных в 2020 году. В период кризиса российская валюта ослабла к евро на 30%, доллар — на 8%. Данная тенденция будет сохранена и в 2021 году, заявил агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Эксперт заявил, что доходность европейской валюты в реальном выражении составила 25,27%, и в 2021 году валюта ЕС продолжит такую тенденцию. В кризисных условиях евро поднимался благодаря мерам поддержки граждан и бизнеса. Также был зафиксирован вывод денег из рисковых активов. Отмечается, что это еще больше укрепило позиции европейской валюты и доллара. Но на доллар в ближайшее время будут оказывать девальвационное давление американские фискальные программы, считает эксперт.

«Стране нужно будет восстанавливаться от кризиса, в ход пойдет довольно жесткая монетарная политика. Поэтому валюта ЕС будет обладать инвестиционным капиталом и может укрепиться относительно доллара до 1,2-1,3», — заявил Тузов.

Если инвестору необходимо хранить валюту, то лучше отдать предпочтение диверсификации. Он посоветовал не хранить валюту в долларах, поскольку он колеблется к евро и рублю. Тузов посоветовал держать портфель из нескольких валют для сглаживания колебаний.