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Названы признаки «черных коллекторов» 

Лера Букина 46 минут назад
Эксперт перечислил признаки «черных коллекторов»
Фото: ТАСС
В ходе общения с клиентами профессиональные коллекторы всегда назовут свое имя и компанию, которая должна фиксироваться в реестре Федеральной службы судебных приставов. Также они никогда не потребуют вернуть платеж наличными и всегда предоставят несколько способов для того, чтобы с ними связаться, заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
По итогам 2020 года практически 12% от всех заявлений, полученных Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), были составлены в отношении нелегальных коллекторов. Отмечается, что люди сталкивались с психологическим давлением и грубым нарушением правил взаимодействия.
Бывает так, что и легальные взыскатели предоставляют неполные сведения, но в таких случаях должникам следует переспросить. Отмечается, что злоумышленник пропустит вопрос и сразу начнет требовать вернуть деньги. Что касается профессионала, то он исправит свою ошибку, представив полные сведения.
Гражданам следует проверить наличие компании в реестре на сайте ФССП, как только они услышат ее название. Профессиональный коллектор не общается на повышенных тонах и не использует ненормативную лексику. Профессионал выслушает должника, поймет причину сложившейся ситуации и подскажет оптимальное решение проблемы.
Очень часто «черные коллекторы» не дают сказать слова. От них исходят лишь угрозы и требования. Как отметил Мехтиев, настоящий коллектор не возьмет наличные средства, никогда не станет называть номер своей карточки и не пообещает самостоятельно положить их на счет для погашения.
Законодательством установлено, что коллекторы могут связываться с должниками не чаще двух раз в неделю, добавил Мехтиев.
Отмечается и то, что «черный коллектор» звонит со скрытого номера и самостоятельно выходит на связь или дает для контакта мобильный телефон без альтернативы позвонить на «общий» номер.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Банк России предостерег россиян от «черных кредиторов». Отмечается, что авторы объявлений «Деньги без поручителей за один день» на столбе — нелегальные кредиторы. Об этом заявил директор департамента противодействия незаконным практикам Центрального банка России Валерий Лях.
Видео дня. Россиян предупредили о риске дефицита товаров
Комментарии
Личный счет , Валерий Лях , Эльман Мехтиев , Центральный банк России , РИА Новости
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