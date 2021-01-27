Эксперт перечислил признаки «черных коллекторов»

В ходе общения с клиентами профессиональные коллекторы всегда назовут свое имя и компанию, которая должна фиксироваться в реестре Федеральной службы судебных приставов. Также они никогда не потребуют вернуть платеж наличными и всегда предоставят несколько способов для того, чтобы с ними связаться, заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев

По итогам 2020 года практически 12% от всех заявлений, полученных Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), были составлены в отношении нелегальных коллекторов. Отмечается, что люди сталкивались с психологическим давлением и грубым нарушением правил взаимодействия.

Бывает так, что и легальные взыскатели предоставляют неполные сведения, но в таких случаях должникам следует переспросить. Отмечается, что злоумышленник пропустит вопрос и сразу начнет требовать вернуть деньги. Что касается профессионала, то он исправит свою ошибку, представив полные сведения.

Гражданам следует проверить наличие компании в реестре на сайте ФССП, как только они услышат ее название. Профессиональный коллектор не общается на повышенных тонах и не использует ненормативную лексику. Профессионал выслушает должника, поймет причину сложившейся ситуации и подскажет оптимальное решение проблемы.

Очень часто «черные коллекторы» не дают сказать слова. От них исходят лишь угрозы и требования. Как отметил Мехтиев, настоящий коллектор не возьмет наличные средства, никогда не станет называть номер своей карточки и не пообещает самостоятельно положить их на счет для погашения.

Законодательством установлено, что коллекторы могут связываться с должниками не чаще двух раз в неделю, добавил Мехтиев.

Отмечается и то, что «черный коллектор» звонит со скрытого номера и самостоятельно выходит на связь или дает для контакта мобильный телефон без альтернативы позвонить на «общий» номер.