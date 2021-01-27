Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.34
91.15
90.27
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
55.95
–0.12 Золото
1843.74
–0.16 РТС
1422.95
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.01
1.2128
+0.0020
20.01
1.2107
21.01

Россияне стали меньше брать автокредиты 

Лера Букина 1 час назад
Выдача автокредитов снизилась на 5,9% в 2020 году
Фото: РИА Новости
Объем выданных кредитов на покупку автомобилей в России в 2020 году сократился на 5,9% в сравнении с 2019 годом, составив 896,4 тысячи. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».
Также отмечается, что в IV квартале 2020 года выдача автокредитов увеличилась на 1,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, составив 249,2 тысячи. В декабре в России было выдано 70,4 тысячи автокредитов — на 24,4% меньше в сравнении с декабрем 2019 года.
Что касается объема рынка новых легковых автомобилей в России, то в 2020 году он сократился на 8,3%, составив 1,461 миллиона (показатель 2019 года — 1,593 миллиона), следует из данных «Автостата».
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкирия стали регионами-лидерами по числу выданных автокредитов.
В пандемию в апреле-мае 2020 года автокредитование сильно пострадало. Однако уже во втором полугодии этот сегмент активно восстанавливался, заявил гендиректор НБКИ Александр Викулин.
Отложенный спрос стал не единственным фактором сложившейся ситуации, считает он. По словам Викулина, расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили также оказали влияние на положение.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в правительстве России приняли решение о продлении до 2023 года льготных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Видео дня. Россиян предупредили о риске дефицита товаров
Комментарии 1
Личный счет , Александр Викулин , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение