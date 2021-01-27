Выдача автокредитов снизилась на 5,9% в 2020 году

Объем выданных кредитов на покупку автомобилей в России в 2020 году сократился на 5,9% в сравнении с 2019 годом, составив 896,4 тысячи. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».

Также отмечается, что в IV квартале 2020 года выдача автокредитов увеличилась на 1,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, составив 249,2 тысячи. В декабре в России было выдано 70,4 тысячи автокредитов — на 24,4% меньше в сравнении с декабрем 2019 года.

Что касается объема рынка новых легковых автомобилей в России, то в 2020 году он сократился на 8,3%, составив 1,461 миллиона (показатель 2019 года — 1,593 миллиона), следует из данных «Автостата».

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкирия стали регионами-лидерами по числу выданных автокредитов.

В пандемию в апреле-мае 2020 года автокредитование сильно пострадало. Однако уже во втором полугодии этот сегмент активно восстанавливался, заявил гендиректор НБКИ Александр Викулин

Отложенный спрос стал не единственным фактором сложившейся ситуации, считает он. По словам Викулина, расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили также оказали влияние на положение.