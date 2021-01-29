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В ПФР сообщили об индексации социальных выплат с 1 февраля 

ТАСС и ещё 18 2 часа назад
Социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России (ПФР) , будут проиндексированы с 1 февраля. Об этом в пятницу сообщается на сайте ПФР.

"С 1 февраля увеличиваются социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России. На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год", — говорится в сообщении.

Кроме того, на 4,9% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, по закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и предоставляется услугами либо деньгами. Стоимость набора с февраля вырастет до 1 211,66 рублей в месяц: лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент — 933,25 рубля в месяц), путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент — 144,37 рубля в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент — 134,04 рубля в месяц).
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Помимо этого, в феврале увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал, проиндексированный размер с нового месяца составит 6 424,98 рубля.

"Всего на предоставление перечисленных социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд рублей", — говорится в сообщении.

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Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ
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