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У россиян стало больше наличных денег на руках 

Вероника Полынина 18 минут назад
У россиян стало больше наличных денег на руках
Фото: РИА Новости
Объем наличных денег на руках у россиян в 2020 году увеличился более чем на четверть, говорится в сообщении Банка России.
По состоянию на 1 января 2021 года, в обращении находились 13,4 трлн рублей — это на 2,8 трлн или 26,4% больше показателя 1 января 2020 года.
Доля пятитысячных банкнот в обращении выросла с 26% до 31%, а двухтысячных — с 4% до 5%.
Пик спроса на наличные пришелся на второй квартал 2020 года, когда в стране действовали жесткие коронавирусные ограничения, а граждане предпочли запастись наличными «на черный день». В июле, после того как основные ограничения были сняты, спрос стал снижаться и приблизился к обычным сезонным показателям.
В ноябре впервые за год произошло сокращение объема наличных в обороте, а в декабре был зафиксирован традиционный рост перед новогодними праздниками.
РБК ранее отмечал, что рост объема наличности в 2020 году стал рекордным за 10 лет. В 2010 году приток наличных достигал 1,16 трлн рублей, что было на 25,1% больше показателя предыдущего года.
Как писал «Рамблер», ранее в Центробанке пришли к выводу, что треть россиян предпочитает хранить свои сбережения в наличных.
Видео дня. Россиян предупредили о риске дефицита товаров
Комментарии 1
Личный счет , Центральный банк России , РБК
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