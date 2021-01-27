У россиян стало больше наличных денег на руках 

Объем наличных денег на руках у россиян в 2020 году увеличился более чем на четверть, говорится в сообщении Банка России

По состоянию на 1 января 2021 года, в обращении находились 13,4 трлн рублей — это на 2,8 трлн или 26,4% больше показателя 1 января 2020 года.

Доля пятитысячных банкнот в обращении выросла с 26% до 31%, а двухтысячных — с 4% до 5%.

Пик спроса на наличные пришелся на второй квартал 2020 года, когда в стране действовали жесткие коронавирусные ограничения, а граждане предпочли запастись наличными «на черный день». В июле, после того как основные ограничения были сняты, спрос стал снижаться и приблизился к обычным сезонным показателям.

В ноябре впервые за год произошло сокращение объема наличных в обороте, а в декабре был зафиксирован традиционный рост перед новогодними праздниками.

РБК ранее отмечал , что рост объема наличности в 2020 году стал рекордным за 10 лет. В 2010 году приток наличных достигал 1,16 трлн рублей, что было на 25,1% больше показателя предыдущего года.

Как писал «Рамблер», ранее в Центробанке пришли к выводу, что треть россиян предпочитает хранить свои сбережения в наличных.