ФНС создаст подразделение по крупнейшим налогоплательщикам

"В последние годы в налоговом законодательстве произошли значительные изменения, которые затрагивают физических лиц. Введен институт контролируемых иностранных компаний, изменились правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен, повысилась налоговая нагрузка на собственников дорогостоящих объектов имущества. Так, c 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10). В ней планируется администрировать налогоплательщиков — физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)", — отметили в ФНС.