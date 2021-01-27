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ФНС создаст подразделение по крупнейшим налогоплательщикам с доходом от 500 млн рублей 

ТАСС и ещё 7 2 часа назад
ФНС создаст подразделение по крупнейшим налогоплательщикам
Фото: ТАСС
Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 февраля 2021 года откроет новую специализированную налоговую инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам — физлицам с доходом от 500 млн рублей, однако это не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНС.

"В последние годы в налоговом законодательстве произошли значительные изменения, которые затрагивают физических лиц. Введен институт контролируемых иностранных компаний, изменились правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен, повысилась налоговая нагрузка на собственников дорогостоящих объектов имущества. Так, c 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10). В ней планируется администрировать налогоплательщиков — физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)", — отметили в ФНС.

По данным ведомства, создание инспекции не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами, который един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства.
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Комментарии
Личный счет , Федеральная налоговая служба
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