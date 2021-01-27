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В России появится новая инспекция для богатых 

Вероника Полынина 1 час назад
В России появится новая инспекция для богатых
Фото: РИА Новости
С 1 февраля в Федеральной налоговой службе (ФНС) появится новая инспекция, которая будет работать с физлицами, чей доход превышает 500 млн рублей в год. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Новое подразделение будет носить название Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10.
В качестве дополнительных критериев при определении крупнейших налогоплательщиков будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.
В ФНС отметили, что администрирование физлиц с крупными доходами требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения.
В ведомстве также добавили, что порядок работы налоговых органов с физическими лицами един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства.
Ранее, как писал «Рамблер», в Следственном комитете России предложили ужесточить уголовную ответственность для индивидуальных предпринимателей — неплательщиков налогов.
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Комментарии 52
Личный счет , Федеральная налоговая служба , СКР
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