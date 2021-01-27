В России появится новая инспекция для богатых 

С 1 февраля в Федеральной налоговой службе (ФНС) появится новая инспекция, которая будет работать с физлицами, чей доход превышает 500 млн рублей в год. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новое подразделение будет носить название Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10.

В качестве дополнительных критериев при определении крупнейших налогоплательщиков будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

В ФНС отметили, что администрирование физлиц с крупными доходами требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения.

В ведомстве также добавили, что порядок работы налоговых органов с физическими лицами един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства.