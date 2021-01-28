Минтруд предложил возвращать потерянные пенсионные доходы 

Минтруд разработал поправки в федеральные законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ», заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Благодаря данным поправкам россияне смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, который был потерян при незаконном переводе их накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой НПФ.

В случае признания судом нового договора недействительным новый страховщик должен будет вернуть предыдущему незаконно переведенные средства пенсионных накоплений. Отмечается, что первый пенсионный фонд, который удержал инвестдоход в своем резерве, будет обязан восстановить его на счете застрахованного лица.

Проблема переходов является очень серьезной, заявил глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов . По его словам, миллиарды рублей были потеряны гражданами. При подписании договора многие граждане не видят всех рисков, говорит он.

По подсчетам Счетной палаты , в период с 2015 по 2019 год граждане России потеряли на досрочных переходах из фонда в фонд 108,4 млрд рублей.

Как пишут «Известия», Банк России готов поддержать новый документ, так как он направлен на повышение защиты прав застрахованных лиц. Минэкономразвития также поддерживает данное предложение Минтруда.

Одобрил инициативу и вице-президент «Опоры России» Павел Сигал . Он отметил, что пенсионеры являются наиболее незащищенной частью населения, и такая мера поддержит их.

В настоящее время Банк России и Минтруд уже ограничили переходы россиян, была создана система информирования о возможных потерях, говорит заведующий лабораторией Института социальной политики НИУ ВШЭ , руководитель информационно-аналитического проекта «Лаборатория пенсионной реформы» Евгений Якушев . По этой причине де-факто значительных потерь у граждан нет, считает он.