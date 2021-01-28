Минтруд разработал законопроект, позволяющий вернуть инвестиционный доход с пенсии

Министерстве труда разработали законопроект, позволяющий вернуть инвестиционный доход с пенсии, если деньги незаконно перевели из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Об этом пишут «Известия».

Из документа следует, что НПФ будут возмещать финансовые потери клиентам, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными.

Речь идет о переводе накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) или из одного НПФ в другой.

Как писал «Рамблер», фиксинг инвестиционных доходов от пенсионных накоплений происходит в момент вступления в силу договора и потом повторяется каждые пять лет. Для перевода пенсионных накоплений гражданин может подать два вида заявления — срочное и досрочное.

При досрочном переводе деньги к другому страховщику переходят в первом квартале следующего года. Если перевод произошел в год до наступления фиксинга, то человек теряет весь инвестиционный доход, накопленный с момента предыдущей фиксации.

СМИ оценивали среднюю потерю инвестдохода из-за досрочных переводов в 4,2 тысячи рублей.

По задумке Минтруда, если суд признает новый договор недействительным, первый НПФ, удержавший инвестдоход, должен будет восстановить его на счете клиента.