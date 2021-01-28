В ЦБ подсказали способ избавиться от звонков из банков 

Представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина в беседе с радио Sputnik рассказала , как положить конец регулярным звонкам из банков с информацией об одобренных кредитах.

По ее словам, звонки с такой информацией означают, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк по этому вопросу. Также Подковкина уверяет, что подобные звонки не являются нарушением закона. Специалисты банков обычно звонят тем, кто хорошо себя зарекомендовал как заемщики.

Клиент имеет право отказаться от подобного рода звонков. Самый быстрый способ решить данную проблему — попросить кредитную организацию исключить себя из рекламной рассылки, подсказывает Подковкина. Сделать это можно, позвонив на горячую линию банка. Если же звонки не прекратились после этого, клиенту следует написать письменное заявление в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных, сказала эксперт.

Если и это не поможет, то Подковкина рекомендует обратиться с жалобой в Банк России.

«Дальше мы узнаем у банка причину продолжения таких звонков», — заверила Подковкина.