Кому стоит рассчитывать на повышение зарплаты с 1 февраля 

Поправки в Конституцию предусматривают, что работодатели обязаны проиндексировать зарплаты сотрудников на уровень инфляции. Кто может рассчитывать на прибавку с 1 февраля, разбирался «Лайф».

Опрошенные изданием юристы напомнили, что в этом году зарплаты должны быть повышены на 4,9% и, как правило, повышение проводится с 1 февраля. В то же время прибавка зарплаты именно в этом месяце не является обязательной.

«На данный момент трудовое законодательство не предусматривает единого для всех работников способа индексации зарплаты. Так что говорить об обязательной индексации с 1 февраля некорректно», — пояснил юрист «Европейской юридической службы» Эрдни Манджиев.

Специалисты отметили, что бюджетные организации проводят индексацию зарплаты в обязательном порядке. Коммерческие же могут руководствоваться соглашениями и локальными нормативными актами.

«Работодатель в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности вправе определить периодичность перерасчета. Он также может установить сумму прибавки и перечень выплат, подлежащих индексации», — пояснил Манджиев.

При этом, по словам юристов, вопрос заработной платы в бизнесе стоит остро. И ряд компаний по-прежнему устанавливает минимальную заработную плату, ориентируясь на МРОТ.

«Компании, заботящиеся о персонале, регламентируют размер обязательной индексации внутренними актами и, как правило, конкретными цифрами, а не процентами — и проводят ее планово. (…) Те, у кого кризисное положение, возможно, выпустят «приказ» о частичном выборочном поощрении персонала или об индексации на минимальном уровне», — отметила основатель и руководитель консалтингового агентства «Одинград» Елена Одинцова.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики сервиса Superjob выяснили, какую зарплату россияне считают оптимальной. Так, среднестатистическому работнику в России в месяц достаточно 166 тысяч рублей. При этом запросы мужчин оказались на 28% выше: они называли сумму в 187 тысяч рублей, тогда как женщинам «для счастья» достаточно 146 тысяч рублей.