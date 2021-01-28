Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.15
$
76.39
92.20
90.27
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
55.09
–0.07 Золото
1840.77
+0.13 РТС
1393.02
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.01
1.2102
–0.0067
21.01
1.2169
25.01

Кому стоит рассчитывать на повышение зарплаты с 1 февраля 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Кому стоит рассчитывать на повышение зарплаты с 1 февраля
Фото: РИА Новости
Поправки в Конституцию предусматривают, что работодатели обязаны проиндексировать зарплаты сотрудников на уровень инфляции. Кто может рассчитывать на прибавку с 1 февраля, разбирался «Лайф».
Опрошенные изданием юристы напомнили, что в этом году зарплаты должны быть повышены на 4,9% и, как правило, повышение проводится с 1 февраля. В то же время прибавка зарплаты именно в этом месяце не является обязательной.

«На данный момент трудовое законодательство не предусматривает единого для всех работников способа индексации зарплаты. Так что говорить об обязательной индексации с 1 февраля некорректно», — пояснил юрист «Европейской юридической службы» Эрдни Манджиев.

Специалисты отметили, что бюджетные организации проводят индексацию зарплаты в обязательном порядке. Коммерческие же могут руководствоваться соглашениями и локальными нормативными актами.

«Работодатель в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности вправе определить периодичность перерасчета. Он также может установить сумму прибавки и перечень выплат, подлежащих индексации», — пояснил Манджиев.

При этом, по словам юристов, вопрос заработной платы в бизнесе стоит остро. И ряд компаний по-прежнему устанавливает минимальную заработную плату, ориентируясь на МРОТ.

«Компании, заботящиеся о персонале, регламентируют размер обязательной индексации внутренними актами и, как правило, конкретными цифрами, а не процентами — и проводят ее планово. (…) Те, у кого кризисное положение, возможно, выпустят «приказ» о частичном выборочном поощрении персонала или об индексации на минимальном уровне», — отметила основатель и руководитель консалтингового агентства «Одинград» Елена Одинцова.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики сервиса Superjob выяснили, какую зарплату россияне считают оптимальной. Так, среднестатистическому работнику в России в месяц достаточно 166 тысяч рублей. При этом запросы мужчин оказались на 28% выше: они называли сумму в 187 тысяч рублей, тогда как женщинам «для счастья» достаточно 146 тысяч рублей.
Видео дня. Электроника российского производства может подорожать до 50%
Комментарии
Личный счет , Елена Одинцова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение