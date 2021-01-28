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Россиянам рассказали, как защититься от произвола коллекторов 

Лера Букина 1 час назад
Адвокат рассказал о защите от произвола коллекторов
Фото: depositphotos.com
Способы взимания задолженностей, которые применяются коллекторами, строго регламентированы законом. В случае выхода за рамки разрешенных действий должник имеет право обратиться с жалобой в правоохранительные органы, заявил РИА Недвижимость управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.
Согласно закону, коллекторы не имеют права применять либо угрожать применением физической силы, а также причинять любой вред имуществу должника.
Добрынин отметил, что коллекторам запрещено оказывать психологическое давление на должника. Это касается угроз, оскорбительных высказываний в адрес человека, а также повышения тона голоса. Он порекомендовал сразу закрывать дверь или класть трубку телефона, если коллектор так себя ведет.
Запрещены и назойливые телефонные звонки и сообщения, заявил Добрынин. Норма для звонков должнику — не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Что касается СМС-сообщений и сообщений в мессенджерах, то они могут поступать не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и шестнадцати раз в месяц, подчеркнул адвокат. Звонки от коллектора могут поступать лишь должнику, но не родственникам, друзьям, коллегам, работодателям, соседям, если письменного согласия на это не давал сам гражданин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ходе общения с клиентами профессиональные коллекторы всегда назовут свое имя и компанию, которая должна фиксироваться в реестре Федеральной службы судебных приставов. Об этом заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
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Личный счет , Эльман Мехтиев , МВД , РИА Новости
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