Адвокат рассказал о защите от произвола коллекторов

Способы взимания задолженностей, которые применяются коллекторами, строго регламентированы законом. В случае выхода за рамки разрешенных действий должник имеет право обратиться с жалобой в правоохранительные органы заявил РИА Недвижимость управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Согласно закону, коллекторы не имеют права применять либо угрожать применением физической силы, а также причинять любой вред имуществу должника.

Добрынин отметил, что коллекторам запрещено оказывать психологическое давление на должника. Это касается угроз, оскорбительных высказываний в адрес человека, а также повышения тона голоса. Он порекомендовал сразу закрывать дверь или класть трубку телефона, если коллектор так себя ведет.

Запрещены и назойливые телефонные звонки и сообщения, заявил Добрынин. Норма для звонков должнику — не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Что касается СМС-сообщений и сообщений в мессенджерах, то они могут поступать не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и шестнадцати раз в месяц, подчеркнул адвокат. Звонки от коллектора могут поступать лишь должнику, но не родственникам, друзьям, коллегам, работодателям, соседям, если письменного согласия на это не давал сам гражданин.