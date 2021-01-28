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Часть пенсионеров ждет надбавка в размере 1,5 тысячи рублей 

Лера Букина 3 часа назад
В ПФР уточнили условия для увеличения пенсии жителям сел
Фото: ТАСС
В 2021 году пенсии российских пенсионеров, проживающих в селах, будут увеличены более чем на полторы тысячи рублей. Об этом сказано в заявлении отделения ПФР по Тверской области.

«Жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности при наличии одновременно трех условий: иметь 30 и более лет стажа в сельском хозяйстве, проживать на селе и не работать», — уточнили в Пенсионном фонде.

С 1 января 2021 года увеличены страховые пенсии неработающим пенсионерам. Надбавка к пенсии для сельских пенсионеров составляет 1511 рублей 12 копеек. Отмечается, что при подсчете стажа, который дает сельским пенсионерам право на получение повышенной фиксированной выплаты, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депуты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий всех пенсионеров.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Справедливая Россия
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