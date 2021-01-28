В ПФР уточнили условия для увеличения пенсии жителям сел

В 2021 году пенсии российских пенсионеров, проживающих в селах, будут увеличены более чем на полторы тысячи рублей. Об этом сказано в заявлении отделения ПФР по Тверской области.
«Жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности при наличии одновременно трех условий: иметь 30 и более лет стажа в сельском хозяйстве, проживать на селе и не работать», — уточнили в Пенсионном фонде.
С 1 января 2021 года увеличены страховые пенсии неработающим пенсионерам. Надбавка к пенсии для сельских пенсионеров составляет 1511 рублей 12 копеек. Отмечается, что при подсчете стажа, который дает сельским пенсионерам право на получение повышенной фиксированной выплаты, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депуты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий всех пенсионеров.