В ПФР уточнили условия для увеличения пенсии жителям сел

«Жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности при наличии одновременно трех условий: иметь 30 и более лет стажа в сельском хозяйстве, проживать на селе и не работать», — уточнили в Пенсионном фонде.