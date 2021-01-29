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Сумма выплат по социальному контракту выросла в разы 

Вечерний Волгоград 1 час назад
Сумма выплат по социальному контракту выросла в разы
Фото: Вечерний Волгоград
Как пояснили в областном комитете соцзащиты, единовременное пособие можно использовать для поиска работы, прохождения профессионального или дополнительного обучения, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности или других мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.
— В период действия контракта сопровождать получателей в реализации намеченного бизнес-плана будут органы социальной защиты, ежемесячно проводя мониторинг проекта и его эффективности, — предупреждают в ведомстве. — То есть потратить деньги на свое усмотрение, независимо от заявленной цели, не получится.
Претендовать на получение социального контракта могут семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, а также одиноко проживающие люди, имеющие доход ниже прожиточного минимума.
Добавим, что место жительства не имеет значения, на помощь могут рассчитывать как жители глубинки, так и горожане.
Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке. Помочь с оформлением могут в районном отделении соцзащиты.
В прошлом году получателями субсидии в регионе стали 900 семей.
— Поддержка материнства и детства — приоритет региональной политики. При этом система социальных выплат и пособий постоянно совершенствуется в активном диалоге с общественностью, — напоминают в профильном комитете. — В настоящее время на территории региона действует 21 мера соцподдержки семей с детьми федерального и регионального уровней.
Так, например, многодетные семьи за третьего ребенка получают региональный родительский капитал в размере 72,1 тысячи рублей; молодым мамам региона и семьям, в которых рождается второй ребенок (в случае если среднедушевой доход семьи на момент обращения ниже полуторной величины прожиточного минимума, а первому ребенку на момент рождения второго менее трех лет), назначают единовременное региональное пособие размером 51,5 тысячи рублей. Для многодетных семей снижена финансовая нагрузка по уплате транспортного налога.
Игорь Фомичев © Фото Сергея Каширского
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