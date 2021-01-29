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Россияне увеличили траты на спортивные аксессуары 

Прайм 1 час назад
Россияне увеличили траты на спортивные аксессуары
Фото: ТАСС
Россияне с начала года стали чаще приобретать спортивную одежду, обувь и аксессуары, в особенности предназначенные для занятия фитнесом и бегом, говорится в исследовании одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Lamoda.

"Как до празднования Нового года, так и после россияне активнее всего покупали товары для фитнеса и бега — именно эти два вида спорта оказались лидерами по продажам в штуках в спортивной категории как у мужчин, так и у женщин", — указывает компания.

Так, в период с 1 по 26 января женщины увеличили на 21% расходы на спортивную форму для бега, по сравнению с периодом с 1 по 26 декабря 2020 года, а на кроссовки — на 22%. "Расходы на спортивные лонгсливы у женщин выросли на 37%, на спортивные майки они потратили в 1,5 раза больше. Из мужских товаров для бега спрос вырос только на спортивные брюки (плюс 29%) и футболки (плюс 15%)", — добавил ритейлер.
Помимо товаров для фитнеса и бега, мужчины активно приобретали с начала месяца форму для игры в футбол, баскетбол и для трекинга, женщины — одежду для плавания, тенниса и также трекинга.
Ритейлер отметил у россиян интерес и к аксессуарам для силовых единоборств.

"Спрос на капы вырос на 32%, а интерес к эспандерам увеличился примерно в 1,5 раза… Также вырос интерес к перчаткам для смешанных боевых искусств, боксерским "лапам" и щиткам", — прокомментировала компания.

При этом интересно, что спрос на одежду для зимних видов спорта в начале года на площадке Lamoda вырос только в отдельных категориях: спрос на сноубордические брюки увеличился на 27%, на сноубордические куртки — на 10%. В компании это связывают с тем, что любители зимних видов спорта приобрели необходимые им товары заранее, до начала нового года.
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