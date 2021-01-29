Эксперт рассказал о краже мошенниками денег через банкоматы 

Для хищения средств граждан злоумышленники сейчас могут обойти защиту банкомата в связи с переходом банковского программного обеспечения (ПО) на новую операционную систему Windows 10. Также все еще актуален black box, когда злоумышленники подключаются к диспенсеру банкомата, чтобы отправить команду на выдачу денег, рассказал «Прайму» руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

По его словам, сегодня существует небезопасное разграничение доступа к ПО, которое позволяет мошеннику после получения им доступа к операционной системе банкомата украсть средства или персональные данные.

Также Костиков затронул вопрос сетевой безопасности. Он заявил, что в настоящее время улучшаются сетевые политики и используется VPN для защиты банкоматов. Однако применяются данные защитные меры не всеми. Если не использовать их, злоумышленник сможет оказывать влияние на трафик между банкоматом и процессингом. Это, по словам Костикова, может привести к краже конфиденциальных данных или выводу денег.

Он также отметил, что, как правило, внутри VPN трафик не защищен дополнительным шифрованием, что позволяет внутреннему мошеннику проводить аналогичные атаки.