МФО придумали схему для увеличения полной стоимости займа 

Рекомендации Банка России от 16 ноября 2020 года относительно недопущения подмены одного вида займа другим для увеличения полной стоимости кредита/займа (ПСК) ненадолго остановили подобную практику, пишет «Коммерсант».

В 2020 году ряд микрофинансовых организаций (МФО) придумали схему роста заработка за счет подмены одних видов займов другими. Отмечается, что схема позволяет получать еще больше процентов за счет представления POS-займа (вид потребкредита, выдаваемого непосредственно в торговых точках) займом с иным обеспечением.

Так, клиент МКК «Кредит лайн» предоставил «Коммерсанту» договор займа, согласно которому он с помощью заемных средств приобрел мобильный телефон Samsung, защитное стекло, страховку для стекла от «Альфа-Страхования», сим-карту, тарифный план от МТС . Обеспечением по займу являются приобретенное за счет него имущество и обязательное право требования. Для займов «с иным обеспечением» предельная полная сумма кредита, установленная на I квартал ЦБ, составляет 129,5%, по POS-займу, которым, по сути, является продукт, максимально допустимая ПСК — 41,937%. В договоре указана ПСК — 101,6%.

«Каждый субъект правоотношений вправе самостоятельно оценивать условия договорных обязательств, в которые он вступает, и принимать решение относительно допустимости данных условий применительно к себе», — заявил сотрудник МКК «Кредит лайн».

О подмене POS-займов залоговыми в обход указаний регулятора высказалась руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она считает, что это является циничным нарушением и поводом для реакции Центробанка. По ее мнению, законодателям необходимо для начала обсудить расширение полномочий ЦБ РФ, с тем чтобы у регулятора были более широкие возможности в рамках поведенческого надзора.

В ЦБ РФ изданию заявили о том, что регулярно ведут мониторинг исполнения поднадзорными организациями рекомендаций. В случае выявления нарушений Банк России применяет меры в рамках установленных полномочий вплоть до принятия решения о выводе финансовой организации с рынка.