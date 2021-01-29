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Россиянам дали советы по грамотному инвестированию денег 

Лера Букина 1 час назад
Финансист рассказал о грамотном инвестировании денег
Фото: РИА Новости
Инвестировать средства сегодня можно в самые разные инструменты — в валюту, недвижимость, бизнес, в ценные бумаги, в криптовалюту. Выбор зависит от цели инвестора. Если он стремится получить максимальную прибыль, то он должен готовиться к высоким рискам потери всех вложений, заявил агентству «Прайм» исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Наиболее рискованной инвестицией являются вложения в криптовалюту и новые инструменты, которые показывают резкий — до тысячи процентов в краткосрочном периоде — рост, и такой же резкий спад, подсказывает он.

«Консервативный подход предполагает, что инвестор выбирает стабильные инструменты со средней доходностью, но и с низкими рисками. Это вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес (например, производство продуктов питания, ритейл) или покупка валюты», — подчеркнул Иванов.

Самым консервативным видом инвестиций является регулярная покупка разных валют, а также золотых и серебряных монет. По его словам, данные покупки являются защитой для рублевых средств от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли.
Но для того чтобы получать дополнительную прибыль, необходимо хорошо разбираться в инструментах вложения, говорит эксперт. Лучше, по его словам, не инвестировать в активы, в которых не разбираетесь.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году наиболее выгодными вложениями стали биткоин, золото и акции иностранных компаний. Данные приводит аналитическая служба FinExpertiza.
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Личный счет , Дмитрий Иванов
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