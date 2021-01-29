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Долги россиян по ипотеке впервые превысили девять триллионов рублей 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Задолженность россиян перед российскими банками по ипотеке в декабре выросла на 1,7% и впервые достигла отметки в 9,1 триллиона рублей, следует из материалов ЦБ.
Банки за последний месяц прошлого года нарастили выдачи ипотеки на 12,2% — до 211,5 тысячи ссуд. Им в декабре не хватило лишь 714 ипотечных кредитов, чтобы достичь рекордного уровня октября 2020 года.
При этом объем выданных кредитов стал абсолютным историческим максимумом, увеличившись за месяц на 14% — до 560,1 миллиарда рублей.
Доля безналичных платежей обновила исторический максимум
Средняя ставка по ипотеке в декабре снизилась на 0,02 процентного пункта — до 7,36%.
Личный счет , Видео , Центральный банк России
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