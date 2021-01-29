Эксперт: работодателям не нужен трудоголизм 

Россияне много работают, потому что привыкли выслуживаться перед начальством, считает основательница школы руководителей «Я начальник» Мария Цуркан.

«Во все времена существовал хозяин, которому было виднее. Люди стремились к тому, чтобы перед ним выслужиться», — сказала она в эфире «Радио 1».

По словам Цуркан, эта схема закрепилась в российской культуре на бессознательном уровне, и люди ведут себя так до сих пор.

При этом она отметила, что современная молодежь не хочет «пахать как загнанные лошади» по примеру своих родителей, а работодателям этого и не нужно.

«Работодателям на самом деле не нужно, чтобы люди работали круглосуточно. Им нужно чтобы сотрудники приносили результат», — сказала Цуркан.

Однако, по ее словам, многие не знают, как добиваться результата, поэтому продолжают работать внеурочно и порой «имитировать бурную деятельность».

Она уверена, что работодателям нужен не трудоголизм, а вовлеченность.

«Как правило, проблема исходит от менеджмента, от конкретных руководителей. Компетентные управленцы понимают, что персонал окажется эффективнее, если будет успевать работать и отдыхать», — заключила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики сервиса Superjob выяснили, какую зарплату россияне считают оптимальной. Так, среднестатистическому работнику в России в месяц достаточно 166 тысяч рублей. При этом запросы мужчин оказались на 28% выше: они называли сумму в 187 тысяч рублей, тогда как женщинам «для счастья» достаточно 146 тысяч рублей.