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Эксперт: работодателям не нужен трудоголизм 

Вероника Полынина 2 часа назад
Эксперт: работодателям не нужен трудоголизм
Фото: depositphotos.com
Россияне много работают, потому что привыкли выслуживаться перед начальством, считает основательница школы руководителей «Я начальник» Мария Цуркан.

«Во все времена существовал хозяин, которому было виднее. Люди стремились к тому, чтобы перед ним выслужиться», — сказала она в эфире «Радио 1».

По словам Цуркан, эта схема закрепилась в российской культуре на бессознательном уровне, и люди ведут себя так до сих пор.
При этом она отметила, что современная молодежь не хочет «пахать как загнанные лошади» по примеру своих родителей, а работодателям этого и не нужно.

«Работодателям на самом деле не нужно, чтобы люди работали круглосуточно. Им нужно чтобы сотрудники приносили результат», — сказала Цуркан.

Однако, по ее словам, многие не знают, как добиваться результата, поэтому продолжают работать внеурочно и порой «имитировать бурную деятельность».
Она уверена, что работодателям нужен не трудоголизм, а вовлеченность.

«Как правило, проблема исходит от менеджмента, от конкретных руководителей. Компетентные управленцы понимают, что персонал окажется эффективнее, если будет успевать работать и отдыхать», — заключила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики сервиса Superjob выяснили, какую зарплату россияне считают оптимальной. Так, среднестатистическому работнику в России в месяц достаточно 166 тысяч рублей. При этом запросы мужчин оказались на 28% выше: они называли сумму в 187 тысяч рублей, тогда как женщинам «для счастья» достаточно 146 тысяч рублей.
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