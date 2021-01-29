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Монету Российской империи продали за 210 тысяч евро 

Вероника Полынина 30 минут назад
Монету Российской империи продали за 210 тысяч евро
Фото: depositphotos.com
Золотая десятирублевая монета Российской империи ушла с молотка в Германии за 210 тысяч евро, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Монета, отчеканенная в 1757 году, была продана на аукционе «Кюнкер» города Оснабрюка.
Высокая цена десятирублевки обусловлена небольшим тиражом — императрице Елизавете Петровне не понравился ее портрет на монете, и выпуск быстро свернули.
К бывшему владельцу монета перешла по наследству от отца. Он рассказал, что хотел продать ее коллекционерам, но те не давали за нее больше 900 евро. Тогда он проконсультировался с антикварами и узнал, что стартовая цена подобного артефакта на аукционах составляет 150 тысяч евро.
Как писал «Рамблер», в Венгрии археологи при обследовании фермы обнаружили клад XVI века, который состоял примерно из семи тысяч золотых и серебряных монет. По оценкам экспертов, клад был зарыт не ранее 1520 года.
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