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Эксперт рассказал о рисках хранения сбережений «под матрасом» 

Газета.Ru 41 минуту назад
Россиянам рассказали о рисках хранения сбережений «под матрасом»
Фото: depositphotos.com
Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал, почему не стоить хранить сбережения дома. Его слова приводит РИА "Новости".

"Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой все понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота", — объяснил он.

Аналитик отметил, что даже наличные в долларах будут иметь отрицательную доходность на уровне 1,5-2% в год.
По его словам, чтобы "обыграть инфляцию" в России, можно приобрести приобрести безрисковые инструменты — государственные облигации (ОФЗ), которые торгуются с доходностью 4,5-5,5% в зависимости от сроков погашения. При этом Русецкий не советует покупать гособлигации в долларах, так как они имеют доходность 0,2-1%, что не поможет обогнать инфляцию.
Специалист также выделил проблему обесценения рубля против иностранных валют. В этом случае можно приобрести либо валюту (однако придется искать реальную доходность), либо акции российских экспортеров, которые отыгрывают девальвацию. Ранее в России зафиксировали резкий отток вкладов населения из банков.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Русецкий , РИА Новости
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