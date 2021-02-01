В России размеры социального пособия вырастут на 4,9% с 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению властей, данная мера коснется Героев труда, ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и России, граждан, пострадавших на производстве, инвалидов и людей, подвергшихся радиации.

Кроме того, ожидается индексация детских пособий. В частности рост будет отмечен у ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия будущим матерям, которые встали на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности и единовременного пособия, выплачиваемое при рождении ребенка.