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Социальные пособия вырастут на 4,9% с 1 февраля в России 

Газета.Ru и ещё 29 3 часа назад
В России размеры социального пособия вырастут на 4,9% с 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно решению властей, данная мера коснется Героев труда, ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и России, граждан, пострадавших на производстве, инвалидов и людей, подвергшихся радиации.
Кроме того, ожидается индексация детских пособий. В частности рост будет отмечен у ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия будущим матерям, которые встали на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности и единовременного пособия, выплачиваемое при рождении ребенка.
При этом ПФР предоставит единовременную денежную выплату 14,7 млн граждан России. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин постановил выделить еще 68,5 млрд руб. на пособия по временной нетрудоспособности
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Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , Пенсионный фонд РФ
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