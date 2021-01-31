Если государство не готово отказаться от фондов и вернуться к солидарной пенсионной системе, давайте тогда отменим правило пяти лет, по которому граждане теряют доходы от инвестирования пенсионных накоплений. Это навсегда закроет лазейку для мошенников из НПФ, — цитирует Миронова URA.RU.