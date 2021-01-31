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Банкиры напомнили о новых правилах взимания налога со вкладов россиян 

Прайм и ещё 1 4 часа назад
Банкиры напомнили о новых правилах взимания налога со вкладов
Фото: depositphotos.com
С 2021 года в нашей стране начнут действовать обновленные правила налогообложения прибыли физических лиц, полученной от депозитов. Увеличение в 42,5 тысячи рублей теперь облагается НДФЛ в 13%. Об этом напоминает издание "Коммерсант".
Теперь банки будут обязаны сообщать в налоговые органы данные по поводу процентов, выплаченных каждому клиенту за год. Исключение составляет прибыль по рублевым счетам ставка которых составляет не больше 1% и эскроу-счета.
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По данным издания "Коммерсант", после получения подобной информации налоговики будут обязаны рассчитать НДФЛ и в срок до 1 декабря подать соответствующие данные о вкладчике и о том, как именно обстоят дела с его счетами.
Эксперты говорят, что "дробить вклады, делая их в разных кредитных организациях, просто бессмысленно. Проценты будут учитывать, анализируя весь годовой период, во время которого их и начислили".
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Комментарии 16
Личный счет , Федеральная налоговая служба
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