Банкиры напомнили о новых правилах взимания налога со вкладов

С 2021 года в нашей стране начнут действовать обновленные правила налогообложения прибыли физических лиц, полученной от депозитов. Увеличение в 42,5 тысячи рублей теперь облагается НДФЛ в 13%. Об этом напоминает издание "Коммерсант"

Теперь банки будут обязаны сообщать в налоговые органы данные по поводу процентов, выплаченных каждому клиенту за год. Исключение составляет прибыль по рублевым счетам ставка которых составляет не больше 1% и эскроу-счета.

По данным издания "Коммерсант", после получения подобной информации налоговики будут обязаны рассчитать НДФЛ и в срок до 1 декабря подать соответствующие данные о вкладчике и о том, как именно обстоят дела с его счетами.

Эксперты говорят, что "дробить вклады, делая их в разных кредитных организациях, просто бессмысленно. Проценты будут учитывать, анализируя весь годовой период, во время которого их и начислили".