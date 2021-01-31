В Госдуме выступили с предложением отказаться от некоммерческих пенсионных фондов, и раскритиковали Минтруд за "попытку создать видимость справедливости для тех, кого обманом затащили в НПФ". С обличающей речью обратился лидер «Справедливой России», депутат Сергей Миронов.
«Из-за перехода в НПФ россияне потеряли десятки миллиардов рублей, давайте не будем делать вид, что они расстались с этими деньгами добровольно», — заявил политик.
На днях Минтруд предложил обязать пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери граждан. Но для этого надо, чтобы суд признал незаконным договор с пенсионным фондом. Кроме того, по действующему закону доходы от инвестирования пенсии теряются, если гражданин переходит из одного пенсионного фонда в другой больше одного раза в 5 лет. По оценкам Счетной Палаты, только в 2015-2019 годах из-за таких переходов россияне потеряли более 100 млрд рублей.
Предложение Минтруда не поможет большинству россиян вернуть доходы от инвестирования пенсионных накоплений, считает Сергей Миронов. По его словам, судиться — это долго и дорого, кроме того фонды могут нанять квалифицированных юристов в отличие от простых людей. Вдобавок не все пенсионеры настолько подкованы в праве и финансах, чтобы понять, где и на сколько их обманули.
Миронов считает, что предложение Минтруда выглядит, как попытка создать видимость справедливости для тех, кого обманом затащили в НПФ.
«Если государство не готово отказаться от фондов и вернуться к солидарной пенсионной системе, давайте тогда отменим правило пяти лет, по которому граждане теряют доходы от инвестирования пенсионных накоплений. Это навсегда закроет лазейку для мошенников из НПФ», — сказал Миронов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ.