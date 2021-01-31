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Россиян могут избавить от одного налога 

Майк Габриелян 1 час назад
Россиянам могут отменить налог на доходы от сдачи бутылок на переработку
Фото: РИА Новости
Налоги на доходы россиян от сдачи бутылок, металла и пластика на переработку, могут быть отменены. Об этом заявил председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает «РГ».

«Когда отменяли налоги на доходы от сдачи макулатуры, это было выгодно всем. Если со стеклотарой, пластиком, металлоломом будет так же, то да, стоит», — ответил Бурматов на вопрос, стоит ли отказаться от налога на сдачу вторсырья.

Он также отметил, что в СССР 1980-х годов сбор макулатуры, металлолома и стеклотары был налажен более эффективно, чем ныне. Поэтому можно взять на вооружение опыт прошлых лет.
Пока в России налог отменен только на доходы, полученные от сдачи макулатуры.
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