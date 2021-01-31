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Некоторые россияне лишатся взятых в ипотеку квартир в 2021 году 

Майк Габриелян 3 часа назад
Эксперты определили процент россиян, которые лишатся взятых в ипотеку квартир
Фото: РИА Новости
Эксперты предрекли, что некоторые россияне в 2021 году лишатся квартир, взятых в ипотеку. Об этом сообщает PRIMPRESS.
В прошлом году заработала правительственная программа льготной ипотеки. На рынке недвижимости начался ажиотаж: многие граждане стали покупать квартиры в долг, не понимая ответственности такого поступка.
На 1 декабря 2020 года в стране зафиксировано 72 млрд рублей просроченных долгов по ипотеке. Это рекордная цифра за всю историю жилищного кредитования в РФ.
Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский считает, что ипотечные долги будут только расти.
Банк России и Министерство финансов уже подсчитали, что 7-8% кредитов, взятых в прошлом году, будут невозвратными.
Купленные квартиры либо заберут у должников и продадут с торгов, либо перепишут на баланс банка.
Самыми рисковыми считаются кредиты, которые были взяты «на скорую руку» или оформлены без первоначального взноса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне кинулись менять одну ипотеку на другую.
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Личный счет , Минфин , Центральный банк России
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