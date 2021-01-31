Эксперты определили процент россиян, которые лишатся взятых в ипотеку квартир

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Эксперты предрекли, что некоторые россияне в 2021 году лишатся квартир, взятых в ипотеку. Об этом сообщает PRIMPRESS

В прошлом году заработала правительственная программа льготной ипотеки. На рынке недвижимости начался ажиотаж: многие граждане стали покупать квартиры в долг, не понимая ответственности такого поступка.

На 1 декабря 2020 года в стране зафиксировано 72 млрд рублей просроченных долгов по ипотеке. Это рекордная цифра за всю историю жилищного кредитования в РФ.

Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский считает, что ипотечные долги будут только расти.

Купленные квартиры либо заберут у должников и продадут с торгов, либо перепишут на баланс банка.

Самыми рисковыми считаются кредиты, которые были взяты «на скорую руку» или оформлены без первоначального взноса.