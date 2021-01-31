Депутат Гартунг: пять лет пенсионеры недополучали ежемесячно по 1100 рублей

Депутат Госдумы подсчитал, сколько денег пенсионеры недополучили от государства.

Парламентарий отметил, что неработающим пенсионерам 5 лет не индексируют пенсии. В итоге государство все эти годы им недоплачивает.

«Недоплата составляет примерно 8% от пенсии. Все потому что в 2016 году индексация пенсии составила 4% вместо 12,8%. То есть каждый месяц в течении пяти лет пенсионерам недоплачивали 1100 рублей», — сказал Гартунг.

По мнению политика, каждый месяц пенсионеры недополучали 1,1 тысячу рублей. В итоге неработающим пенсионерам государство задолжало по 66 108 рублей. Не менее огромна сумма долга перед работающими — 179 376 рублей.

Валерий Гартунг — выходец из шахтерской семьи, работал слесарем на челябинском заводе, после развала СССР стал бизнесменом и депутатом. По данным ТАСС, с 2003 года обладал акциями нескольких заводов в России, совладелец ряда предприятий.

Общая сумма декларированного дохода за 2019 г. составила 32 млн 436 тыс. руб., супруги — 128 млн 919 тыс. руб. Жена парламентария владеет квартирами в Швейцарии и на Кипре площадью 190 кв. м и 94 кв. м.