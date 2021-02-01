Размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится с 1 февраля на 4,9%, это коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, людей, подвергшихся радиации, Героев Советского Союза и России, Героев труда, граждан, пострадавших на производстве. Также будут проиндексированы детские пособия: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

По действующему законодательству, в России с 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. По данным Росстата, инфляция за 2020 год составила 4,9%, и в этой связи постановлением правительства был утвержден с 1 февраля 2021 года коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 1,049.

Социальные выплаты Пенсионного фонда

С 1 февраля индексируется единовременная денежная выплата (ЕДВ), предоставляемая Пенсионным фондом России (ПФР). Ее получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Кроме того, на 4,9% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, по закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и предоставляется услугами либо деньгами. По данным ПФР, стоимость набора с февраля вырастет до 1 211,66 рублей в месяц: лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент — 933,25 рубля в месяц), путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент — 144,37 рубля в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент — 134,04 рубля в месяц).

Помимо этого, в феврале увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера в случае, если он не работал. Проиндексированный размер с нового месяца составит 6 424,98 руб., тогда как в 2020 году он составлял 6 124,86 руб.

Индексация детских выплат

Также с 1 февраля увеличивается на 4,9% ряд детских пособий, которые выплачиваются Фондом социального страхования (ФСС).

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится с 18 004,12 руб. до 18 886,32 руб. Право на такое пособие имеет один из родителей либо опекун. При рождении мертвого ребенка данное пособие не выплачивается. Работающим гражданам пособие выдается по месту работы — за счет средств ФСС, неработающим, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях — органами социальной защиты населения по месту жительства за счет средств федерального бюджета.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также увеличивается с 1 февраля. С 1 июня 2020 года он был увеличен вдвое с 3 376 руб. до 6 752 руб. После индексации с 1 февраля 2021 года его размер составит 7 082, 85 руб. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком с 1 января 2021 года составляет 29 600,48 руб.

Пособие полагается лицам, которые осуществляют непосредственный уход за ребенком. В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается исключительно матери ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 году могут получать и иные родственники: отец, бабушка и так далее, главное — что они фактически осуществляют уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход. Если за ребенком ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один, по их выбору. Пособие платится из расчета 40% от среднего заработка и не может превышать или быть ниже максимального и минимального установленных размеров.

Кроме того, с 1 февраля единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности увеличится с 675,15 рубля до 708,92 рубля. Пособие могут получить женщины, которые обратились в медицинское учреждение до 12 недель беременности. Если женщина пришла в медучреждение на 13-й неделе беременности и позднее, пособие ей не дадут.