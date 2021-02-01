Финансист рассказал о списаниях денег со вкладов россиян

Такое право у кредитной организации есть в целом ряде случаев — оно вытекает из Гражданского кодекса России , поскольку к банковскому вкладу применяются правила о договоре банковского счета, если иное не следует из договора, рассказал агентству " Прайм " председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев

"В частности, сюрприз может ждать вкладчика, если в его отношении по решению суда открыли исполнительное производство. Вклад признается имуществом, судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность. В этой ситуации кредитная организация не сможет и не станет этому препятствовать", — поясняет эксперт.

То же касается тех, у кого есть просроченный кредит в этой же кредитной организации. Сотрудникам банка легче списать долг или его часть с депозита клиента, заставив его более ответственно отнестись к требованиям организации и частично сократить ее кредитные риски, нежели инициировать процесс списания долга по всем правилам.

Еще один вариант — банкротство банка. В этом случае клиент может получить по вкладу сумму, не превышающую гарантии страхового возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей. Все, что выше этого лимита, можно отвоевать на общих основаниях с другими кредиторами.

Оспариваться могут другие причины "недоплат" — злонамеренные действия сотрудников или технические сбои программного обеспечения на стороне банка. Если банк не реагирует на претензии, клиент может написать жалобу регулятору и обратиться в суд, заключил Дорофеев.