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Россияне в декабре взяли рекордное количество микрозаймов 

Прайм 2 часа назад
Россияне в декабре взяли рекордное количество микрозаймов
Фото: ТАСС
Россияне в декабре прошлого года активно брали в долг у микрофинансовых организаций: количество оформленных займов почти достигло 2 миллионов ссуд, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Согласно данным компании, в декабре микрофинансовые организации выдали россиянам 1,98 миллиона займов, что больше результата ноября на 3,1% и является новым историческим максимумом.
Такие выдачи объясняются хорошо развитой системой продаж уже имеющимся клиентам: в среднем в прошлом году на одного заемщика приходилось 1,8 займа.

"Микрофинансирование на протяжении длительного времени является лидером по числу выдаваемых займов, обгоняя по этому показателю потребительское кредитование в банках. У МФО хорошо развиты так называемые cross-sale программы, когда после погашения одного займа, потребитель получает предложение о новом займе, возможно, с более интересными условиями. При сохранении текущих макроэкономических условий, данный показатель будет расти в течение 2021 года и далее", — прогнозирует гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

При этом в конце прошлого года рос не только спрос на микрозаймы, но и резко подскочила сумма, которую заемщики получали на руки. Так, средний размер выданного займа вырос за месяц на 5% — до 14,5 тысячи рублей, что также стало рекордом для рынка. В результате объем выданных МФО ссуд увеличился на 8,1%, до 28,7 миллиарда рублей.
Рост средней суммы займа в компании связывают с переориентацией микрофинансовых компаний на схожие с банковскими кредитами продукты.

"Трендом, приводящим к росту суммы выдаваемого займа, является, отчасти, изменение продуктовой линейки у кредиторов — переориентация с так называемых PDL-займов с минимальным сроком и суммой на займы, более похожие на банковские кредиты, по которым выдаваемая сумма может составлять десятки тысяч рублей", — пояснил Лагуткин, добавив, что какого-либо значимого риска в росте средней суммы займа в настоящее не наблюдается.

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Комментарии
Личный счет , Олег Лагуткин , РИА Новости
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