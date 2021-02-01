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Социальные пособия увеличились с 1 февраля в России 

Павел Тиунов 1 час назад
Социальные пособия увеличились с 1 февраля
Фото: ТАСС
С 1 февраля размер пособий, которые выплачиваются гражданам РФ от государства, вырос на уровень прошлогодней инфляции, заявил агентству «Прайм» юрист Егор Редин. Ниже список выплаты были увеличены.
Редин подчеркнул, что уровень инфляции по итогам 2020 года составил 4,9%. Соответственно индексация пособий составила 1,049. В результате выросла единовременная выплата при рождении ребенка — до 18 886 рублей. Пособие по уходу за ребенком было увеличено в минимальных границах до 7 082 рубля. Беременным россиянкам за раннюю постановку на учёт будут выплачивать по 708 рублей.
Выросла ежемесячная выплата инвалидам: первой группы — до 4 087 рублей, второй — до 2 919 рублей, третьей — до 2 336 рублей. Больше будут получать обладатели званий Героя Соцтруда, Труда, Полные кавалеры Ордена Трудовой славы — 50 755 рублей, и Герои Советского Союза и России — 68 834 рубля.
Выплата по погребению несовершеннолетнего члена семьи также была проиндексирована — до 6 424 рубля. Увеличилось и больничное пособие, которое выдается в результате несчастного случая на работе или приобретенного профзаболевания: максимальная выплата будет составлять 334 011 рублей.
Наконец, больше денег будут получать россияне, отказавшиеся от льгот в пользу денежной компенсации. Так, за проезд на железнодорожном транспорте полагается выплата в размере 134 рублей, за приобретение лекарств — 933 рубля, за санаторно-курортное лечение — 144 рубля.
С начала 2021 года, как сообщал «Рамблер», в России проиндексировали надбавки для неработающих пенсионеров из сел. 1 января пособие для пожилых селян составило 1511 рублей 12 копеек.
Видео дня. Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля на 4,9%
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