Минсельхоз заявил о максимальном подорожании макарон и овощей

На 27 января в сравнении с 1 января в России зафиксирован максимальный рост цен у производителей огурцов — 107,3 рубля за 1 кг (на 9,7%), картофеля — 16,5 рубля (+8,4%), помидоров — 108 рублей (+3,8%), моркови — 16,3 рубля (+3,2%). Кроме того, у изготовителей подорожали и макаронные изделия — 42,5 рубля (+6,6%), пишут «Известия» со ссылкой на данные системы мониторинга и прогнозирования Минсельхоза

Отмечается и то, что стоимость мяса птицы, свинины и баранины увеличилась не столь значительно — максимум на 1,7%, гречневая крупа подорожала на 1,8%. Цена яиц на заводах, наоборот, стала ниже: 10 штук первой категории стоили 54,2 рубля (–7%), второй — 48,9 рублей (–4,6%).

В Минсельхозе подчеркнули, что темпы роста цен на макаронные изделия в январе замедлились. С 1 по 17 января их стоимость увеличилась на 8%. Там также считают, что ценовая ситуация стабилизируется после 15 февраля, когда начнут действовать тарифная квота и пошлина на экспорт зерновых.

Ситуацию с ценами в период с 1 по 25 января замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал стабильной. Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в розничных магазинах, которые присоединились к соглашению о стабилизации стоимости товаров, сахар-песок в среднем стоил 44,2 рубля, а подсолнечное масло — 99,1 рубля, заявил он.

Сегодня планов фиксировать цены на другие товары по аналогии с сахаром-песком и подсолнечным маслом нет, отметил Евтухов. По его словам, проблемы с поставками отсутствуют.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что обсуждают с производителями меры регулирования рынка агропромышленной продукции, совершенствование механизмов господдержки и динамику цен на продовольствие.