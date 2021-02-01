Эксперты предупредили о резком росте цен на четыре категории товаров 

В конце 2020 года, как сообщал «Рамблер», стоимость морской перевозки грузов выросла с 1,5 тысячи долларов за контейнер до примерно девяти тысяч. Осведомленный собеседник объяснил РБК, что это произошло из-за дефицита контейнеров и судов, возникшего в результате резкого роста спроса на перевозки между США и Китаем после окончания выборов американского президента. Еще одной причиной этого стали новые требования на ввоз грузов в Китай, введенные в ноябре и увеличившие время оформления грузов.