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Эксперты предупредили о резком росте цен на четыре категории товаров 

Артём Кульша 1 час назад
В России могут подорожать габаритные импортные товары. Об этом сообщает РБК.
В конце 2020 года, как сообщал «Рамблер», стоимость морской перевозки грузов выросла с 1,5 тысячи долларов за контейнер до примерно девяти тысяч. Осведомленный собеседник объяснил РБК, что это произошло из-за дефицита контейнеров и судов, возникшего в результате резкого роста спроса на перевозки между США и Китаем после окончания выборов американского президента. Еще одной причиной этого стали новые требования на ввоз грузов в Китай, введенные в ноябре и увеличившие время оформления грузов.
Генеральный директор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что из-за удорожания морских перевозок новые партии габаритных импортных товаров (мебели, бытовой техники, товаров для дома и других) могут подорожать на 10-15%.
Эксперты рассказали, какие продукты подорожают больше всего
Исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов считает, что электроника и бытовая техника могут стать дороже на 2-3%. Основатель Zenden Group Андрей Павлов допустил рост стоимости межсезонной обуви и коллекции весна–лето на 2-20%.
В январе средства массовой информации сообщили, что возложение полной ответственности за утилизацию упаковки из-под товаров на их производителей может привести к подорожанию товаров на 1%.
Комментарии 105
Личный счет , Видео , Андрей Тарасов , Михаил Бурмистров , Андрей Павлов , Advis.ru , РБК
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