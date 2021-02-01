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Россияне взяли рекордное число микрозаймов 

Артём Кульша 41 минуту назад
Россияне взяли рекордное число микрозаймов в декабре
Фото: ТАСС
В декабре 2020 года граждане России взяли рекордное число микрозаймов. Об этом сообщает РИА Новости.
В бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитали, что в течение последнего месяца прошлого года микрофинансовые организации выдали россиянам 1,98 миллиона займов. Это исторический рекорд.

«При сохранении текущих макроэкономических условий, данный показатель будет расти в течение 2021 года и далее», — считает генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Он отметил, что МФО на протяжении длительного времени являются лидерами по числу выдаваемых займов, и объяснил это, в частности, развитостью cross-sale программ (заемщик получает предложение о новом займе после погашения предыдущего).
В декабре средний размер микрозайма вырос по сравнению с ноябрем на 5% до 14,5 тысячи рублей (рекорд). В «Эквифаксе» связывают это, в частности, с переориентацией кредиторов с PDL-займов с минимальным сроком и суммой на займы, по которым сумма может составлять десятки тысяч рублей.
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Личный счет , Олег Лагуткин
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