Россияне взяли рекордное число микрозаймов в декабре

В декабре 2020 года граждане России взяли рекордное число микрозаймов. Об этом сообщает РИА Новости.

В бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитали, что в течение последнего месяца прошлого года микрофинансовые организации выдали россиянам 1,98 миллиона займов. Это исторический рекорд.

«При сохранении текущих макроэкономических условий, данный показатель будет расти в течение 2021 года и далее», — считает генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Он отметил, что МФО на протяжении длительного времени являются лидерами по числу выдаваемых займов, и объяснил это, в частности, развитостью cross-sale программ (заемщик получает предложение о новом займе после погашения предыдущего).

В декабре средний размер микрозайма вырос по сравнению с ноябрем на 5% до 14,5 тысячи рублей (рекорд). В «Эквифаксе» связывают это, в частности, с переориентацией кредиторов с PDL-займов с минимальным сроком и суммой на займы, по которым сумма может составлять десятки тысяч рублей.