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Сгорят все: Россиян предупредили о рисках хранения наличных 

Мария Иванова 1 час назад
Наличные сбережения могут обесцениться из-за инфляции
Фото: ТАСС
Эксперт БКС «Мир инвестиций» Андрей Русецкий посоветовал россиянам не хранит наличные дома: из-за высокой инфляции сбережения могут обесцениться. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», в Центробанке подсчитали, что треть россиян предпочитает хранить накопления наличными. За 2020 год таких людей стало на десять процентных пунктов больше.
Россияне начали забирать деньги из банков, когда ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25 процента и ставки по вкладам упали.

«Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой все понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается», — отметил Русецкий.

Эксперт объяснил, что наличность не создает доход, если она не участвует в обороте. В странах с низкой инфляцией это не так заметно, как в России, но даже в случае с наличными долларами отрицательная доходность составляет 1,5-2 процента в год.
Русецкий посоветовал покупать облигации федерального займа (ОФЗ), чтобы обыграть инфляцию. Они имеют доходность 4,5-5,5 процента в зависимости от сроков погашения.
У гособлигаций в долларах доходность составляет 0,2 — 1 процента, таким образом, обогнать инфляцию они не могут.
Эксперт посоветовал либо менять наличные рубли на иностранную валюту, либо покупать акции российских экспортеров, которые отыгрывают девальвацию.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Русецкий , Центральный банк России
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