Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.30
$
75.55
91.50
91.75
Прогноз
01.02 – 08.02
$
74.53
90.58
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Стоимость бензина Аи-92 за неделю выросла на 13 копеек 

ТАСС 1 час назад
Бензин Аи-92 за неделю подорожал на 13 копеек
Фото: ТАСС
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 25 по 29 января 2021 года повысились на 13 копеек по сравнению с предыдущей неделей, до 44,06 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 увеличились на 11 копеек и составили 47,55 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 4 копейки, до 49,1 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
За отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подорожал в Дальневосточном федеральном округе — на 21 копейку, до 49,4 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 52 тыс. 28 рублей за тонну, что на 478 рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены уменьшились на 541 рубль — до 52 тыс. 166 рублей за т.
По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Дальневосточном федеральном округе — на 24 копейки, до 51,43 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 52 тыс. 627 рублей за т, что на 849 рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены понизились на 270 рублей — до 53 тыс. 291 рубля за т.
Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 37 рублей и составила 49 тыс. 606 рублей за т.
Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма сдерживания цен на нефтепродукты — демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких — наоборот, должны платить государству сверхприбыли.
Видео дня. Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля на 4,9%
ТАСС: последние новости
Социальные пособия в России вырастут на 4,9% с 1 февраля Социальные пособия в России вырастут на 4,9% с 1 февраля Ставки утильсбора на автомобили планируется повысить на 25% в I квартале Ставки утильсбора на автомобили планируется повысить на 25% в I квартале Эксперты советуют воздержаться от покупок акций техкомпаний Эксперты советуют воздержаться от покупок акций техкомпаний
Комментарии 3
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение