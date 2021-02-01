Бензин Аи-92 за неделю подорожал на 13 копеек

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 25 по 29 января 2021 года повысились на 13 копеек по сравнению с предыдущей неделей, до 44,06 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 увеличились на 11 копеек и составили 47,55 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 4 копейки, до 49,1 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes

За отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подорожал в Дальневосточном федеральном округе — на 21 копейку, до 49,4 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 52 тыс. 28 рублей за тонну, что на 478 рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены уменьшились на 541 рубль — до 52 тыс. 166 рублей за т.

По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Дальневосточном федеральном округе — на 24 копейки, до 51,43 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 52 тыс. 627 рублей за т, что на 849 рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены понизились на 270 рублей — до 53 тыс. 291 рубля за т.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 37 рублей и составила 49 тыс. 606 рублей за т.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма сдерживания цен на нефтепродукты — демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких — наоборот, должны платить государству сверхприбыли.