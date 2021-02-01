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Эксперт: Кредитную историю можно улучшить 

Лера Букина 38 минут назад
Эксперт: Кредитную историю можно улучшить
Фото: РИА Новости
В 2021 году получить кредит будет более проблематично, заявили в Ассоциации российских банков. В частности, это касается тех граждан, кто допустил просрочку. Президент АРБ Гарегин Тосунян рассказал радио Sputnik, как можно снова стать добросовестным заемщиком.
Неопределенность, которая связана с пандемией коронавируса, экономические проблемы в связи с данной ситуацией являются факторами, которые заставляют банки сдержаннее подходить к предоставлению новых кредитов. Тосунян прогнозирует заметное изменение ситуации лишь во втором полугодии.

«У людей пока нет полного понимания того, как они будут «выкарабкиваться» из связанной с пандемией ситуации: нужно быть готовыми к тому, что бесконечно льготы предоставляться не могут, и кредитные каникулы тоже будут действовать только какой-то ограниченный период», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас необходимо, чтобы люди настроились на более ответственное отношение к кредитам. Также он считает, что кредиты теперь будут выдаваться банками с повышенной осторожностью. По его мнению, это будет происходить до тех пор, пока доходы населения не будут повышены, не будет снижен уровень безработицы в стране, пока не восстановится нормальный режим функционирования малого и среднего бизнеса.
Также он отметил, что в целом клиенты банков повели себя ответственно в период пандемии.
Тосунян отмечает, что финансовые организации понимают трудности заемщиков, связанные с пандемией, и будут их учитывать. Те, кто станет возобновлять работу своего бизнеса в условиях жесткого отношения со стороны банков, смогут восстановить свою хорошую кредитную историю, считает он. По его словам, кредитная организация будет учитывать поведение заемщика не на протяжении трех месяцев, а за последние несколько лет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на фоне пандемии коронавируса уровень одобрения кредитов в РФ поставил трехлетний антирекорд, приводится в данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Личный счет , Гарегин Тосунян , ИА Sputnik
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