Богатейшие россияне за январь заработали 1,37 миллиарда долларов

Богатейшие россияне заработали 1,37 миллиарда долларов в январе. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство проанализировало рейтинг 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index. Он рассчитывается на основе стоимости акций компаний фигурантов списка. В настоящее время в него входят 23 россиянина. В январе их совокупное состояние стало больше на 1,37 миллиарда долларов.