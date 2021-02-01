Богатейшие россияне за январь заработали 1,37 миллиарда долларов

Богатейшие россияне заработали 1,37 миллиарда долларов в январе. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство проанализировало рейтинг 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index. Он рассчитывается на основе стоимости акций компаний фигурантов списка. В настоящее время в него входят 23 россиянина. В январе их совокупное состояние стало больше на 1,37 миллиарда долларов.
Состояние богатейшего из них, Владимира Потанина, выросло на 704 миллиона долларов до 30,7 миллиарда долларов. Богатство Леонида Михельсона снизилось на 403 миллиона до 24,4 миллиарда, Владимира Лисина — выросло на 358 миллионов до 24,2 миллиарда, Алексея Мордашова — снизилось на 994 миллиона до 22,1 миллиарда.
Состояние Алишера Усманов снизилось на 69 миллионов до 21 миллиарда, Романа Абрамовича — снизилось на 126 миллионов до 18,3 миллиарда, Андрея Мельниченко — выросло на 25,4 миллиона до 18,1 миллиарда, Вагита Алекперова — выросло на 672 миллиона до 18 миллиардов, Геннадия Тимченко — снизилось на 145 миллионов до 16,5 миллиарда, а Виктора Вексельберга — выросло на 126 миллионов до 16,2 миллиарда.