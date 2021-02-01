Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.30
$
75.55
91.50
91.75
Прогноз
01.02 – 08.02
$
74.53
90.58
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Богатейшие россияне стали еще богаче 

Артём Кульша 17 минут назад
Богатейшие россияне за январь заработали 1,37 миллиарда долларов
Фото: РИА Новости
Богатейшие россияне заработали 1,37 миллиарда долларов в январе. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство проанализировало рейтинг 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index. Он рассчитывается на основе стоимости акций компаний фигурантов списка. В настоящее время в него входят 23 россиянина. В январе их совокупное состояние стало больше на 1,37 миллиарда долларов.
Состояние богатейшего из них, Владимира Потанина, выросло на 704 миллиона долларов до 30,7 миллиарда долларов. Богатство Леонида Михельсона снизилось на 403 миллиона до 24,4 миллиарда, Владимира Лисина — выросло на 358 миллионов до 24,2 миллиарда, Алексея Мордашова — снизилось на 994 миллиона до 22,1 миллиарда.
Состояние Алишера Усманов снизилось на 69 миллионов до 21 миллиарда, Романа Абрамовича — снизилось на 126 миллионов до 18,3 миллиарда, Андрея Мельниченко — выросло на 25,4 миллиона до 18,1 миллиарда, Вагита Алекперова — выросло на 672 миллиона до 18 миллиардов, Геннадия Тимченко — снизилось на 145 миллионов до 16,5 миллиарда, а Виктора Вексельберга — выросло на 126 миллионов до 16,2 миллиарда.
Видео дня. Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля на 4,9%
Комментарии 3
Личный счет , Компании , Вагит Алекперов , Леонид Михельсон , Алексей Мордашов , Геннадий Тимченко , Виктор Вексельберг , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Андрей Мельниченко , Роман Абрамович , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение