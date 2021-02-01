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Россиян предупредили об изъятии денег с вкладов 

Мария Иванова 2 часа назад
Банки смогут списать часть денег с депозита по требованию приставов
Фото: ТАСС
Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал, что банки могут списать часть денег с депозита по требованию судебного пристава. Об этом сообщает «Прайм».
Дорофеев объяснил, что к банковским вкладам применяются такие же правила, как и к банковским счетам.

«Сюрприз может ждать вкладчика, если в его отношении по решению суда открыли исполнительное производство», — отметил он.

Вклад — это имущество, поэтому пристав может арестовать его и списать с него задолженность (по штрафам ГИБДД, налогам и другим обязательствам). Банк мешать этому не может и не будет, подчеркнул эксперт.
Кроме того, банк может списать деньги вклада в счет кредита, который перестал погашать клиент. Это произойдет, если и вклад, и кредит оформлены в одной организации.
По словам Дорофеева, банку будет проще сделать это, чем взыскивать задолженность через суд.
Как писал «Рамблер», ранее эксперт ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев рассказал, что в некоторых случаях должник может лишиться единственной принадлежащей ему квартиры. Забрать могут жилье, заложенное банку, и незалоговое жилье, если суд решит, что должник пытался скрыть имущество.
Также жилье можно потерять в рамках банкротства, если его признают роскошным или будет доказано, что должник там не живет.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Шалаев , Михаил Дорофеев , ГИБДД
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