Банки смогут списать часть денег с депозита по требованию приставов

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал, что банки могут списать часть денег с депозита по требованию судебного пристава. Об этом сообщает «Прайм».

Дорофеев объяснил, что к банковским вкладам применяются такие же правила, как и к банковским счетам.

«Сюрприз может ждать вкладчика, если в его отношении по решению суда открыли исполнительное производство», — отметил он.

Вклад — это имущество, поэтому пристав может арестовать его и списать с него задолженность (по штрафам ГИБДД , налогам и другим обязательствам). Банк мешать этому не может и не будет, подчеркнул эксперт.

Кроме того, банк может списать деньги вклада в счет кредита, который перестал погашать клиент. Это произойдет, если и вклад, и кредит оформлены в одной организации.

По словам Дорофеева, банку будет проще сделать это, чем взыскивать задолженность через суд.

Как писал «Рамблер», ранее эксперт ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев рассказал, что в некоторых случаях должник может лишиться единственной принадлежащей ему квартиры. Забрать могут жилье, заложенное банку, и незалоговое жилье, если суд решит, что должник пытался скрыть имущество.

Также жилье можно потерять в рамках банкротства, если его признают роскошным или будет доказано, что должник там не живет.