Путин потребовал от банкиров защитить непрофессиональных инвесторов 

Непрофессиональные инвесторы не должны стать новыми обманутыми дольщиками. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин

Сегодня глава государства провел совещание о ситуации в банковской сфере. В ходе него он назвал необходимым защитить интересы профессиональных инвесторов, которые вкладывают средства в рынок ценных бумаг.