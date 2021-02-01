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Путин потребовал от банкиров защитить непрофессиональных инвесторов 

Артём Кульша 36 минут назад
Непрофессиональные инвесторы не должны стать новыми обманутыми дольщиками. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня глава государства провел совещание о ситуации в банковской сфере. В ходе него он назвал необходимым защитить интересы профессиональных инвесторов, которые вкладывают средства в рынок ценных бумаг.

«Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете?» — заявил Путин.

Он попросил участников совещания обратить на этот вопрос самое серьезное внимание. Помимо президента, участие в мероприятии принимали глава его администрации Антон Вайно, помощник главы государства Максим Орешкин, первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председательница Центрального банка России Эльвира Набиуллина, глава корпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, президент Сбербанка Герман Греф, президент ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров «Альфа-Банка» Петр Авен и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков.
Комментарии 1
Личный счет , Видео , Рынки , Антон Силуанов , Максим Решетников , Антон Вайно , Эльвира Набиуллина , Игорь Шувалов , Герман Греф , Андрей Белоусов , Петр Авен , Андрей Костин , Максим Орешкин , Петр Фрадков , Владимир Путин , Банк ВТБ , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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