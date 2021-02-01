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В Госдуме назвали условие для нового повышения пособий 

Вероника Полынина 2 часа назад
В Госдуме назвали появление денег в бюджете условием для повышения пособий
Фото: РИА Новости
Социальные выплаты могли бы проиндексировать на уровень выше инфляции, но на это в бюджете нет денег, заявила депутат, член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«Если бы возможности бюджета позволяли так делать, то, наверное, лучше было бы провести увеличение пособий, особенно пособий на детей на уровень выше инфляции», — сказала депутат изданию «Ура.ру».

По мнению Бессараб, когда появится возможность, выплаты будут увеличены заметно, а пока они индексируются на уровень инфляции.

«Сегодня государство выполняет тот перечень обязательств, который на себя взяло. По поддержке пенсионеров, по поддержке семей с детьми, безработных. И конечно в условиях распространения коронавирусной инфекции сейчас будет достаточно сложно сыскать дополнительные средства», — отметила Светлана Бессараб.

Как сообщал «Рамблер», с 1 февраля размер пособий, которые выплачиваются гражданам РФ от государства, вырос на 4,9% — уровень прошлогодней инфляции.
Власти решили повысить выплаты части россиян
Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Были проиндексированы единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Видео дня. Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля на 4,9%
Комментарии 43
Личный счет , Светлана Бессараб , Госдума
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